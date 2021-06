De spanning staat vol op de banden: gaat het rubber de titelstrijd beïnvloeden?

Door Rik Spekenbrink



Gewapend met spanning- en temperatuurmeters gaat een legertje officials dit weekeinde de garages van de Formule 1-teams langs. Op advies van bandenleverancier Pirelli gaat de autosportfederatie FIA vanaf nu streng handhaven op alles wat te maken heeft met het rubber onder de auto’s. De bandenspanning wordt met 2 PSI (pound per square inch) verhoogd, wat neerkomt op 0,137 bar. Allemaal om te voorkomen dat banden zomaar ploffen bij 300 kilometer per uur - zoals twee weken geleden in Bakoe - en dat teams gebruik maken van grijze gebieden in de reglementen. Want dat is daar gebeurd, suggereert Pirelli.