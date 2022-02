De nieuwe Formule 1-auto’s zijn slomer, zwaarder en hobbelen nog, maar alles voor meer spektakel

Max Verstappen positief na productie­ve testdagen: ‘Alles werkte naar behoren’

Na anderhalve dag en 206 rondjes in zijn gloednieuwe wagen, zitten de testdagen in Barcelona er voor Max Verstappen op. De Nederlandse wereldkampioen reageerde overwegend tevreden en benadrukte nog maar eens dat er nog weinig op te maken was uit de gereden rondetijden. ,,Dat komt pas in Q3 in Bahrein.”

15:36