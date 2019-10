De honderdste! Max blikt terug aan de hand van twaalf foto’s

Hij is pas 22 jaar en nu al wacht voor Max Verstappen zondag in Amerika zijn 100ste race in de Formule 1. Speciaal voor AD Sportwereld kijkt hij aan de hand van twaalf foto’s terug op memorabele momenten uit zijn nog steeds prille loopbaan. ,,De eerste droom van mijn vader is in Spanje in 2016 uitgekomen. Zijn tweede droom, daar moet het nog van komen…’’

Door Arjan Schouten

1. Debuut in Melbourne 2015

,,Een heel mooi moment, natuurlijk. Maar het ging ook weer heel snel voorbij. En daar was ik ook wel blij om, dan ben je eindelijk maar begonnen. Wat vooral wennen was, was dat ik zeker anderhalf uur aan een stuk ging racen. Daarvoor was het altijd korter, 35 minuten of zo. Bijna drie keer zo lang, dat was wel even een vraagteken hoe dat zou gaan. Maar flaters of blunders? Nee, volgens mij was mijn start niet al te best, verder was de race op zich wel goed. Ik heb het maar gewoon laten gebeuren. Balen dat ik uitviel, ik had gewoon punten kunnen scoren.’’

2. Winst in Spanje 2016

,,Een mooie binnenkomer bij het team, in m’n eerste race voor Red Bull Racing. Niemand had dat verwacht, ik zelf ook niet. Ik dacht nog: als ik gewoon vierde word, zonder gekke dingen, dan heb ik het goed gedaan. Maar toen beide Mercedessen snel wegvielen, zag ik al heel snel dat ik gewoon het tempo van Daniel Ricciardo kon volgen. Daniel hadden ze op een driestopper gezet, mij op een tweestopper. Puur omdat zijn banden op waren. De mijne voelden nog goed, dus liet ik het maar gaan. Ik had toch niks te verliezen. En dan winnen... Gehuild? Nee, dat niet. Mijn vader wel. Alles had hij gegeven voor deze eerste droom. Z’n tweede droom? Daar moet het nog van komen...’’

3. Crash in Monaco 2016

,,Ja, dat weekend was niet best. Daar heb ik best wel wat schade gereden. Van de hemel naar de hel, een week na de winst in Spanje? Nee, het was gewoon een kutweekend. Maar Monaco geeft gewoon niet mee, een foutje is daar snel gemaakt. Gelukkig had ik de race ervoor gewonnen, dat hielp.’’

4. Uitvalbeurt in Spa 2017

Meteen na de zomerstop weer een kapotte Renault-motor, de zoveelste van 2017. ,,Ongelofelijk, dat het daar weer gebeurde. Daar was ik toen zó ziek van, op mijn thuiscircuit ook nog. Na de zomerstop dacht ik echt: nu kunnen we weer vol gaan. Maar dit was echt drama. Ik heb toen niks kapot gemaakt, maar ik heb best wel wat gevloekt die dag, ja.’’

5. Winst in Maleisië 2017

Met de winst op Sepang komt het toch nog goed in seizoen drie. Niet lang daarna verlengt Verstappen zijn contract tot eind 2020. ,,Ik was heel ziek dat weekend. Voelde me helemaal niet goed. Heb nog een uur geslapen kort voor de wedstrijd. Koorts, maar in de race kwam het allemaal nog goed uit. Alleen die champagne daarna, daarvan heb ik twee dagen op bed gelegen in Tokio. Helemaal van de kaart. Zo ziek, alleen maar zweten. Die overwinning was mooi en ook Japan was goed (tweede, red.), maar de rest van die trip naar Azië was verschrikkelijk.’’

6. Winst in Mexico 2017

,,De eerste zege daar. Een beetje onverwachts toen. Die ging eigenlijk best wel makkelijk, wat ook wel eens fijn is. Elke overwinning voelt anders aan, als het gaat om hoe je die tot stand brengt. Dit was een mooie, relaxte race. Onverwacht, maar in de race zelf had ik goede snelheid en heb ik nergens last van gehad. Zo zou ik ze allemaal wel willen winnen.’’

7. Winst in Oostenrijk 2018

Een zege voor tienduizenden Nederlanders op de Red Bull Ring. ,,Met een goede strategie tijdens de safety car en door goed op de banden te letten, hebben we die race mooi naar huis gemanaged. Terwijl we eigenlijk helemaal niet de snelste waren. En dat voor al die oranje mensen, die een jaar eerder nog baalden toen ik meteen crashte in de eerste bocht. Die hele tribune werd afgebroken. Het ging van links, naar rechts. Supergaaf om te zien.’’

8. Winst in Mexico 2018

,,De tweede zege daar en deze was zó mooi, ook omdat ik die zaterdag na de kwalificatie helemaal vertieft was. Dat hele weekend had ik al problemen met de motor. Liet ik m’n gas los in een bocht, dan was het net alsof iemand aan de handrem trok. Zo miste ik net pole position, wat uiteindelijk nog een heel goed resultaat was. Maar ik was echt zwaar teleurgesteld. Nog meer toen ik na de kwalificatie naar die vent van de motoren toe ging en hem vroeg waarom dat probleem nog steeds speelde. Hij zei dat hij niks aan had gepast, alleen op het gas. Ja, toen ging ik helemaal door het lint. Ik heb volgens mij maar één uur geslapen. Die dag telde maar één ding: winnen of niks. Ik zei tegen mezelf: die eerste bocht ga ik als eerste in. Maakt niet uit hoe, anders ga ik niet finishen.’’

9. Opstootje met Ocon in Brazilië 2018

Op machtige wijze lijkt Max Verstappen naar zijn eerste zege op Interlagos te rijden, tot achterblijver Esteban Ocon hem van de baan kegelt. Na afloop komt het tot een duwpartij. ,,Ja, een klotemoment natuurlijk... Ik was gewoon boos. Zou ik het volgende keer anders aanpakken? Ja, ik zou het niet meer met de camera’s op me gericht doen. Ik zou het buiten het circuit doen.’’

10. Winst in Oostenrijk 2019

,,Vooral voor Honda was deze heel bijzonder, hun eerste zege sinds 2006. Ik wees na afloop op het podium op het Honda-logo en daar hebben ze het nu nog over in Japan. Ik vond ook dat ze dat verdienden, na al die moeilijke jaren bij McLaren. Deze dag gaf ze bij Honda enorm veel zelfvertrouwen en een grote boost. Het kwam allemaal zo mooi uit ook, daar. Met heel veel Nederlandse fans op het thuiscircuit van Red Bull.’’

11. Winst in Duitsland 2019

,,Een heel moeilijke wedstrijd in Duitsland, vooral om alles goed te managen. De omstandigheden veranderden voortdurend, die zondag. Heel warm. Dan weer wat droger, dan weer natter, dan weer wat gladder. Als je dan uiteindelijk toch wint, geeft dat wel heel erg veel voldoening, hoor.’’

12. Eerste poleposition in Hongarije 2019

,,De eerste ‘pole’ en tot nu toe ook mijn enige. Ik was écht blij. Het rondje was gewoon heel goed, maar ook omdat ik de rest dankzij Honda eindelijk eens puur op snelheid heb kunnen verslaan. Alleen bij Mercedes waren ze een dag later zó snel, dan weet je wel dat ze in de kwalificatie niet optimaal hebben gepresteerd. Maar ik moet ook zeggen dat mijn eigen ronde nagenoeg perfect was, op één bocht na. Dan moet je ook niet klagen.’’

