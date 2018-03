De halo is niet alleen lelijk, de TV-kijker ziet ook niets meer

Voorheen was het overduidelijk wie er in de cockpit van de Red Bull-wagen zat. Max Verstappen had een donkere helm en Daniel Ricciardo had lichtere kleuren. Nu zit er een titanium constructie rondom het hoofd van de coureur om hem te beschermen. Deze 'teenslipper' zorgt er echter voor dat de helmen van de coureurs niet meer zichtbaar zijn.



Mocht je toch willen zien of Ricciardo of Verstappen in de wagen zit, dan is uiteraard het racenummer (33 voor de Nederlander en 3 voor zijn teamgenoot) nog een herkenningspunt en ook de camera bovenop de wagen geeft een hint weg. Bij Verstappen is deze geel, terwijl Ricciardo een zwarte camera heeft.