De haat richting Max Verstappen is verdwenen op Silverstone: 'We zijn hem gaan waarderen’

Met video ‘Supermax’ Verstappen en ‘Yukinator’ Tsunoda racen in monster­trucks alternatie­ve GP van Oostenrijk

Het hoeft niet altijd meer dan 300 kilometer per uur te zijn, zoals in de Formule 1. Red Bull zette Max Verstappen in een monster truck tegen Alpha Tauri-coureur Yuki Tsunoda. Met een verrassend resultaat tot gevolg.