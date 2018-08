De duizelende tombola is he-le-maal op gang

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten



De Tombola, hij is he-le-maal op gang. Het schijnt dat de Formule 1-coureurs allemaal naar Spa-Francorchamps zijn gekomen om de dertiende race van 2018 te rijden, maar in aanloop gaat het er nauwelijks over. Na een zomer vol transfernieuws wordt er alleen maar over volgend jaar gepraat tijdens alle persmomenten. En vooral hoe de grid er dan uitziet.



De feiten kent u. Fernando Alonso gaat met F1-pensioen en andere racedromen najagen. Carlos Sainz stapt in zijn stoeltje. Daniel Ricciardo in die van Sainz, bij Renault, al begrijpt geen mens waarom. En Pierre Gasly promoveert dan weer naar de stoel van Ricciardo, naast Max Verstappen.

Luister hieronder naar de podcast van Pitstop waar de tombola uiteraard aan bod komt:

Maar wat er verder gebeurt, er wordt wat af gespeculeerd in Spa. Hetzelfde viel me vorig jaar al ook al op, net na de zomerstop. Alsof het nog resterende seizoen er niet meer toe deed, richtte de halve grid de blik toen ook al ver vooruit. Met de media die uiteraard gretig meedoen. Iedereen gist natuurlijk maar wat en om me heen wordt elk gerucht opgetikt alsof het zomaar waar zou kunnen zijn. Maar voor een nieuwsjunkie is het net zo vermakelijk als die laatste dagen vlak voor de transferdeadline in het voetbal.

Mijn favoriet om de F1-Tombola op de voet te volgen? De ware F1-fans weten dit natuurlijk allang, maar voor de vluchtige brokken nieuws moet je natuurlijk bij het Duitse Auto Motor und Sport zijn. Vandaag vatten ze alle mogelijke bewegingen in F1-landschap nog eens samen in een woordje of zeshonderd.

Nu Force India, inmiddels omgedoopt tot Racing Point Force India, is gered door de schatrijke vader van Lance Stroll zal die Canadese coureur wel uit die dramatische Williams weg worden gehaald, om plaats te nemen in de competitievere - nu nog - roze bolide. Met Stroll die komt, moet Esteban Ocon dan weer weg bij Force India, maar de Fransman heeft een contract en zal alleen wijken als hij elders onderdak vindt. Voor de protegé van Mercedes lijkt alleen bij McLaren een deur open te kunnen gaan, maar dan moet Stoffel Vandoorne weer uitgekocht worden, wat dan weer niet zo simpel schijnt te zijn. Maar vader Stroll heeft diepe zakken en kan volgens Auto Motor und Sport zo hoogstpersoonlijk de ‘Transferkarussel in Schwung’ brengen. Wat ik dan weer in de wandelgangen hoorde, is dat Esteban Ocon - met zijn 1.86 centimeter de grootste op de grid - wel enorm lang is om in de krappe McLaren te passen. Onzin wellicht, maar wel een smakelijk detail.

Nog meer geruchten? Natuurlijk! Mocht Kimi Räikkönen nog een seizoen wachten met geraniums, dan zou Charles Leclerc als Ferrari-talent toch alvast een stapje omhoog kunnen door van Sauber over te stappen naar Haas. Ferrari-talent Antoni Giovinazzi kan dan weer instromen bij Sauber.

Bij Williams stapt de vader van F2-coureur Nikita Mazepin in als geldschieter, alleen zoonlief heeft z’n superlicentie nog niet, dus zou Mercedes-junior George Russel daar zijn stoeltje warm kunnen houden. En voor McLaren-talent Lando Norris zou dan mogelijk nog een stoeltje gevonden kunnen worden bij Toro Rosso.