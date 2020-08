Dankzij spartaans ritme is F1-seizoen gered: ‘Maar je mist de mensen en de sfeer’

Pérez enige met corona na 5127 tests Formule 1

7 augustus In aanloop naar de tweede grand prix in de Formule 1 op het Britse circuit Silverstone zijn in totaal 5127 coureurs, teamleden en andere medewerkers getest op het coronavius. Het betreft allemaal mensen die in de ‘bubbel’ van de koningsklasse verblijven.