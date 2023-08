Daniel Ricciardo mist GP Zandvoort vanwege gebroken pols

Buitenland­se media prijzen geniale Verstappen: ‘Hij glijdt van de achtbaan der triomfen’

Max Verstappen maakte ook in het laatste Formule 1-weekend voor de zomerbreak zijn status meer dan waar. In België was de Nederlander opnieuw de beste in zowel de kwalificatie, de sprint shootout, de sprintrace én de hoofdrace. Hij is simpelweg niet te houden, concluderen ook buitenlandse media. ‘Het was een verpletterende demonstratie van superioriteit.’