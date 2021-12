Daniel Ricciardo kan lol niet op na tatoeage bij ex-teambaas: ‘Het voelt als een nieuw lichaamsdeel’

‘Een beetje giswerk’ voor Max Verstappen in Saoedi-Ara­bië: ‘Er is geen ruimte voor fouten’

Met nog twee races te gaan is de spanning in de Formule 1 hoog opgelopen. WK-leider Max Verstappen lijkt echter van enige nervositeit geen last te hebben. ,,Ik voel me kalm”, verzekert de kopman van Red Bull in de aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië, zondag op het gloednieuwe stratencircuit in Djedda.

