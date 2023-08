Concurrentie stilaan moedeloos van succes Max Verstappen: ‘Ik wacht maar gewoon mijn tijd af’

Met video ‘Max Verstappen scheurt in peperdure sportwagen over Franse wegen en wacht mogelijke boete’

Max Verstappen lijkt klaar voor de Grand Prix van Zandvoort. De Nederlandse coureur maakte afgelopen weekend in Frankrijk alvast een ‘testritje’ in een Aston Martin Valkyrie. Dat kan hem alleen duur komen te staan, want hij reed daarbij veel te snel.