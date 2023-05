Complimenten van Red Bull-topman voor Nyck de Vries na Grand Prix Monaco: ‘Dat is wat ik wil zien van hem’

De Vries eindigde in Monaco als twaalfde, zijn beste klassering tot nog toe. Voorafgaande aan de race in het prinsdom stond er wel wat druk op bij de oud-kampioen in de Formule 2 en Formule E. De Vries had in de eerste vijf races van het seizoen ondermaats gepresteerd. ,,We willen uiteraard meer zien van hem. We dachten dat Nyck met zijn ervaring meteen teamgenoot Yuki Tsunoda zou uitdagen, maar dat is nog niet gebeurd”, aldus Marko.