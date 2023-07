Column Arjan Schouten | Op Silverstone hangt dit weekeinde niet voor niets een foto van Brad Pitt boven de garagedeur

Max Verstappen en Nyck de Vries ontdaan door dodelijk ongeluk landgenoot: ‘Als sport moeten we dit héél serieus nemen’

Na de sprintrace in Oostenrijk ging het bij de twee Nederlandse Formule 1-coureurs vooral over het dodelijke ongeval van landgenoot Dilano van ’t Hoff (18) in Spa. Max Verstappen en Nyck de Vries waren met hun gedachten bij zijn nabestaanden.