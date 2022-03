Christian Horner: Ontwerp Mercedes binnen nieuwe regels

Op de officiële persconferentie op het Sakhir Circuit in Bahrein benadrukte Horner na de tweede testdag dat hij niets had gezien aan de Mercedes dat niet in orde was. ,,Er zijn uitspraken van mij geplaatst die niet zijn gemaakt”, zei de teambaas, die vorig jaar een vete uitvocht met Mercedes-baas Toto Wolff. ,,Ik denk dat de wagen absoluut innovatief is. Het is een interessante aanpassing. Voor zover we nu kunnen zien valt de Mercedes binnen alle regels.”