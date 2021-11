Christian Horner: ‘Gridstraf voor Max Verstappen cruciale klap in titelstrijd’

Max Verstappen begint de GP van Qatar vanmiddag niet vanaf de eerste startrij, maar vanaf P7. De Nederlander moest eerder vandaag bij de stewards verschijnen en heeft een gridstraf van vijf plekken gekregen voor het negeren van dubbele gele vlaggen in de slotronde van de kwalificatie. Volg de Grote Prijs van Qatar in ons liveblog!

Vanwege een klapband bij Pierre Gasly op het rechte stuk, werd er in de slotfase van de kwalificatie gisteren met gele vlaggen gezwaaid op het Losail International Circuit. Omdat dit mogelijk tot gevaarlijke taferelen kan leiden moeten de coureurs in zo'n situatie vaart minderen, iets wat Max Verstappen niet deed. Hij verbeterde zijn tijd en kwalificeerde zich als tweede voor de allereerste GP van Qatar. Ook zonder een verbetering had de WK-leider die startplek overigens mogen innemen.

Teambaas Christian Horner van Red Bull reageerde ontstemd. ,,Dit een een cruciale klap voor ons in de strijd om de wereldtitel”, zei Horner op de website van de Formule 1. Jos Verstappen liet aan Ziggo Sport weten dat zijn zoon nu voor de tweede plaats moet gaan. ,,Het is hoe het is, ook al zwaaide die marshall om welke reden dan ook met twee gele vlaggen in plaats van een, terwijl het gevaar hetzelfde bleef. Daar is Max nu wel de dupe van. Er zijn altijd kansen, maar vooraan staan is natuurlijk altijd beter. Lewis Hamilton lijkt moeilijk te verslaan, dus hij moet voor het hoogst haalbare gaan en dat is de tweede plek.”

,,We moeten zien wat er bij de stewards uit gaat rollen, maar we kunnen sowieso nog wel een goede race hebben en wat lol hebben", zei Verstappen zojuist nog tijdens de Drivers’ Parade. ,,De inzet is een goede dag met een goed resultaat, zoveel mogelijk punten scoren vandaag, dat is de inzet.”

Ook Valtteri Bottas ontkwam niet aan een gridstraf. Voor een soortgelijke overtreding moet hij straks drie plekken terug op de grid. Het verschil in de straf zit hem in het feit dat de Fin een enkele gele vlag negeerde, in tegenstelling tot het dubbel geel van Verstappen. In het verdict van de stewards werd weliswaar erkend dat er een miscommunicatie was tussen de wedstrijdleiding en de marshalls, maar het werd de coureurs en hun teams zwaarder aangerekend dat ze op basis van de gele vlaggen geen vaart minderden. Carlos Sainz’ bezoekje aan de stewards resulteerde niet in een straf.

Verstappens straf opent de deur voor Lewis Hamilton om het gat in het wereldtitelgevecht (nu 14 punten) verder te dichten. Pierre Gasly schuift op naar P2 in Qatar, Fernando Alonso sluit om 15.00 uur als derde aan op de grid.

