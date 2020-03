Chinese F2-coureur klopt F1-rijders in virtuele GP van Bahrein

Topman Red Bull wilde gewoon racen: ‘F1 had mooi signaal kunnen afgeven’

21 maart Als het aan topadviseur Helmut Marko van Red Bull had gelegen, dan was de Grand Prix van Australië vorige week gewoon verreden. ,,De Formule 1 had een mooi signaal kunnen afgevend door juist wel te starten", zegt de Oostenrijker in een gesprek met OE24.