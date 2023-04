Charles Leclerc verrast Max Verstappen én zichzelf in spannende kwalificatie en start zondag vooraan

Al op vrijdagavond stond pole position voor de race op zondag op het spel in Azerbeidzjan. Doordat het format rondom de sprintrace is aangepast, heeft de actie zaterdag geen invloed meer op de startvolgorde op zondag. En dus stond de druk er in Bakoe meteen vol op. En dat was te zien tijdens de pogingen van de Formule 1-coureurs, die slechts één vrije training achter de rug hadden toen de strijd om pole position losbarstte. Die vrije training was bovendien korter dan gehoopt door een rode vlag.

De kwalificatie verliep uiterst vervelend voor Nyck de Vries. Tijdens zijn allereerste poging voor een snelle ronde, crashte hij hard. Hij nam een lastige bocht met te veel snelheid en kwam in de muur terecht. Dat terwijl de Nederlander van AlphaTauri juist zo goed aan de dag was begonnen. Tijdens de enige vrije training in Bakoe reed hij de zesde tijd. Maar hij kon toen het er even later écht om ging niet laten zien dat die prestatie geen toeval was.

Zo eindigde De Vries in de muur

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De crash van De Vries veroorzaakte een rode vlag in Q1, maar hij was niet de enige die daarvoor verantwoordelijk was. Want even later crashte Alpine-coureur Pierre Gasly ook hard en kwam de sessie opnieuw stil te liggen. Uiteindelijk haalden behalve de twee brokkenpiloten ook Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg en Guanyu Zhou de tweede sessie niet.

In de tweede sessie gold dat onder anderen voor Mercedes-coureur George Russell. Het team dat in Australië nog zo goed voor de dag kwam, had het in Azerbeidzjan behoorlijk lastig. Russell werd elfde en mocht niet aan de beslissende sessie beginnen, terwijl Hamilton die maar ternauwernood haalde met de tiende tijd in Q2.

Russell redt het niet in Q2

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De uiteindelijke strijd om pole position werd er één tussen Red Bull en Ferrari. En daarin zat het onwaarschijnlijk dicht bij elkaar. Max Verstappen en Leclerc waren in hun eerste poging voor een goede tijd exact even snel. De wereldkampioen en de runner-up van 2022 reden tot op de duizendste dezelfde tijd: 1.40.445. In de tweede poging was er wèl een verschil tussen de twee en die was in het voordeel van de Monegask. Leclerc was 0,188 sneller dan Verstappen en pakte daarmee verrassend pole position voor de twee Red Bull-coureurs, zijn teamgenoot Carlos Sainz en Hamilton, die toch nog vijfde werd.

Bekijk hoe Leclerc pole pakt

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Dit komt zeker als een verrassing", zei Leclerc nadat hij zijn eerste pole position van het seizoen had veiliggesteld. In 2021 én 2022 startte hij ook al vooraan in Azerbeidzjan, maar die verwachting was er voor dit weekend totaal niet. ,,Toen we hierheen kwamen vonden we het al een goed weekend als we voor Aston Martin en Mercedes zouden zitten! Vanaf het begin voelt in Bakoe alles heel goed aan, al wordt het lastig om de komende dagen met Red Bull te concurreren.” Hoe dan ook staat hij vooraan als de lampen zondag uitgaan boven het circuit. Want het resultaat van de kwalificatie op vrijdag is nu dus bepalend voor de startvolgorde voor de hoofdrace van het weekend. Daarin heeft hij dus een voorsprongetje genomen op Verstappen, die genoegen moet nemen met P2.

Volledig scherm Charles Leclerc. © REUTERS

,,Het is altijd lastig om hier een goed rondje aan elkaar te krijgen", zei Verstappen, niet terneergeslagen in gesprek met oud-coureur Mark Webber. ,,We staan hier op P2 en weten dat we een goede raceauto hebben, dus we moeten gewoon één auto voorbij. Ik ben ook benieuwd wat we morgen kunnen doen en of het hier en daar beter kan dan vandaag. Een foutje is op dit circuit zo gemaakt, dus het is vooral belangrijk om clean te blijven.”

Reactie De Vries na crash

Nyck de Vries wilde wachten met het trekken van conclusies na zijn vroegtijdige aftocht in de kwalificatie. ,,Om eerlijk te zijn weet ik niet wat er precies gebeurde. Daar gaan we naar kijken met het team en dan weten we wat er misging", aldus de Nederlandse rookie. Bij de start van de kwalificatie signaleerde De Vries en zijn team een probleem met de remmen. Daar werd aan werkt, alvorens hij weer de baan op mocht. ,,Dat was duidelijk een probleem, maar ik weet niet of er uiteindelijk een link was.”



Dat de AlphaTauri goed loopt in Bakoe, liet teamgenoot Yuki Tsunoda wel zien. Hij start zondag als achtste. ,,Dit is heel erg teleurstellend, want ons pakket is echt competitief", zei De Vries daarover. ,,In de eerste training waren we heel sterk, dan hoop je dat om te zetten in een resultaat. Dat heb ik niet kunnen doen en dat is balen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier het WK-klassement

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.