Charles Leclerc kritisch op Ferrari: ‘Ik hou van mijn team, maar dit was een puinhoop’

Charles Leclerc hield opnieuw een stevige kater over aan zijn grandprix in eigen huis. In zijn eerste drie optredens in Monaco haalde de Ferrari-coureur de finish niet. Nu leek hij vanaf poleposition op een zege af te koersen, tot regen en het daaropvolgende afwachtende handelen van zijn team hem beroofden van alles.

Geen zege en zelfs geen podiumplaats. Leclerc finishte slechts als vierde. Op het moment dat hij merkte dat zijn team blunderde met de pitstops, kwam het stoom al uit zijn oren. ,,F*k, f*k! What are you doing?”, schreeuwde de Monegask over de boordradio. Na de race was hij een beetje afgekoeld, al bleef de strekking hetzelfde.

,,We hadden alles in handen om hier te winnen vandaag’’, aldus Leclerc. ,,We gingen goed toen het regende, maar alles draaide zich vervolgens tegen ons. Ik hou van mijn team, maar dit doet veel pijn. Ik hoop dat we deze complexe situatie leren te begrijpen de komende dagen. Maar ik geloof dat we hier sterker van terug gaan komen.”

Dat is volgens Leclerc ook hard nodig. ,,We zijn extreem sterk, maar we moeten onze kansen benutten en niet zoveel punten op deze manier weggooien”, vervolgde hij bij Sky Sports. ,,Ik zak hier niet terug van de eerste naar de tweede, maar zelf naar de vierde plaats. Want we hebben meerdere fouten gemaakt.”

Puinhoop

Leclerc werd door zijn team in eerste instantie naar binnen geroepen om zijn regenbanden te vervangen voor intermediates. Snel daarna moest hij opnieuw naar binnen voor droogweerbanden. Het gestuntel koste hem niet alleen de leiding, maar zelfs een podiumplaats.

,,De eerste beslissing was een hele verkeerde en vanaf dat moment werd het een puinhoop. Ik weet niet of er sprake was van paniek. Ik hoor natuurlijk niet alles wat er op de achtergrond besproken wordt, dus het is niet aan mij om daar nu over te oordelen. Maar we kunnen ons dit niet blijven veroorloven, zeker niet in de situatie waarin we nu zitten.”

Door zijn vierde plaats ziet Leclerc zijn achterstand op WK-leider Max Verstappen, die derde werd, oplopen tot zes punten. De race in Monaco werd gewonnen door Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, die met een achterstand van zes punten op de Monegask de aansluiting heeft gevonden.

