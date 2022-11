Charles Leclerc jaagt op tweede plaats achter Max Verstappen, maar focust vooral op volgend seizoen in Formule 1

Max Verstappen is al geruime tijd zeker van zijn tweede wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull had in de eerste helft van het seizoen nog stevige concurrentie van met name Leclerc, maar de Ferrari’s moesten het na de zomerstop keer op keer afleggen tegen de snellere Red Bulls.

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, staat op de tweede plaats in het WK-klassement. Hij heeft 5 punten meer dan Leclerc. In het klassement bij de constructeurs, waar Red Bull ook al zeker is van de titel, verdedigt Ferrari als nummer 2 een voorsprong van 40 punten op Mercedes. ,,Natuurlijk gaan we er alles aan doen om in de laatste twee grands prix zo goed mogelijk te presteren, maar het belangrijkste is dat we de basis leggen om volgend jaar een beter team te zijn”, zei Leclerc in São Paulo. ,,Ik hoop dat we zo wel de tweede plaats in het kampioenschap kunnen pakken.”