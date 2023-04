Carlos Sainz ‘volledig verantwoordelijk’ voor crash met Fernando Alonso

Sainz en Ferrari vroegen de stewards om herziening van de uitspraak, maar dat bleek dinsdag op een hoorzitting tevergeefs. De Spanjaard vond dat hij begin deze maand ten onrechte een tijdstraf van 5 seconden had gekregen, waardoor hij in de uitslag van de vierde naar de twaalfde plaats terugviel en zo 12 punten voor het WK misliep. Enkele dagen na de chaotisch verlopen GP in Melbourne, die vanwege crashes drie keer moest worden stilgelegd, maakte Ferrari bekend de straf voor Sainz aan te gaan vechten.

De ploeg kreeg bij de FIA echter geen poot aan de grond. De stewards die de oorspronkelijke beslissing in Melbourne namen, hielden dinsdag een hoorzitting om te beslissen of ze de straf van Sainz zouden kunnen herzien. Dat kon alleen als Ferrari een ‘significant en relevant nieuw element’ kon presenteren.

Dat was volgens de stewards niet het geval. ,,Er is geen relevant, nieuw element dat op het moment van het besluit in kwestie niet beschikbaar was voor de partijen die om herziening vroegen. Het verzoek is daarom afgewezen”, aldus de stewards in een verklaring.