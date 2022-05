Buitenlandse media zien ‘geweldige’ Max Verstappen: ‘Volgende opdracht? Eerste plaats van Leclerc afsnoepen’

'Oscars in Miami'In een weekend vol showbizz stal Max Verstappen de show in Miami . Buitenlandse media zagen hoe de Nederlander een klasse apart vormde in Florida. ,,Het leken met al die sterren wel de Oscars in Miami. Will Smith en Chris Rock waren er niet, maar dit keer was het Max Verstappen die Charles Leclerc een klap in het gezicht gaf.”

,,Max Verstappen was in opperste vorm te midden van een ongelooflijke sfeer op het nieuwe stratencircuit in Amerika", schrijft Sky Sports. ,,De Nederlander voelde zich comfortabel nadat hij beide Ferrari's vroeg had ingehaald. De safety car, na een crash van Lando Norris, zorgde nog voor een spannende finale, maar Verstappen hield zijn zenuwen in bedwang. Hij werd de eerste winnaar in Miami waardoor hij nu alle races die hij dit seizoen uitreed heeft gewonnen.”

De BBC zag hoe de safety car het nog onnodig spannend maakte voor Verstappen: ,,De Nederlander leek op weg naar een gemakkelijke overwinning, maar het werd onverwachts toch nog spannend. Uiteindelijk wist Verstappen zijn superieure tempo vast te houden en voor het eerst dit jaar voor de tweede keer achter elkaar te winnen. Een indrukwekkend herstel na een moeizaam weekend in Miami. De twee rivalen voor de titel bleken desondanks weer een klasse apart. Verstappen en Leclerc lieten hun teamgenoten ver achter zich.”

,,Verstappen speelt de hoofdrol in een weekend vol showbizz", schrijft The Guardian. ,,De tequila vloeide rijkelijk bij het entertainmentspektakel met een nepjachthaven en een trofee in de vorm van een footballhelm. Onder de snikhete zon leverde Verstappen een ijskoude prestatie. Hij verdiende na afloop wel een drankje nadat hij had bewezen op welk niveau hij kan opereren als hij een goede auto onder zich heeft. Verstappen kreeg het verre van cadeau, maar revancheerde zich op een buitengewone manier van de teleurstellingen eerder in het weekend. De Nederlander vormde zo een groot onderdeel van de inspanningen van de Formule 1 om Amerika te veroveren.”

,,Max Verstappen haalt een 10 op het GP-van-Miami-examen", schrijft het Spaanse Marca. ,,Eerst Sainz, daarna Leclerc. Zelfs op het einde konden de Ferrari's niet met Verstappen mee.”

De landgenoten van Mundo Deportivo zagen dat Verstappen in Miami meer dan ooit duidelijk maakte dat hij dit jaar van plan is om zijn wereldtitel met hand en tand te verdedigen. ,,Het leken met al die sterren wel de Oscars in Miami. Will Smith en Chris Rock waren er niet, maar dit keer was het Max Verstappen die Charles Leclerc een klap in het gezicht gaf. Alleen de safety car kon de race in Miami nog een beetje spannend maken.”

Ook van La Gazzetta dello Sport krijgt Verstappen een 10 voor zijn race: ,,De goede Ferrari's moesten buigen voor de geweldige Verstappen. Leclerc en Sainz droomden van iets anders met plek één en twee op de startgrid, maar ze vreesden de snelheid van Red Bull en kregen gelijk", aldus de Italiaanse sportkrant.

,,Florida kleurt oranje", kopt L’Équipe. De Franse sportkrant stelt dat Leclerc de hete adem van Max Verstappen begint te voelen: ,,Verstappen bevestigde in Miami zijn opmars naar de macht. Zelfs Leclerc kon niets doen. Verstappen toonde maar eens aan: hij en zijn Red Bull zijn helemaal terug. Zelfs met de DRS bleef Leclerc slechts in het kielzog van de Nederlander. Miami werd omgetoverd tot Hollywood, maar het is voor Ferrari snel zaak om met een antwoord op Verstappen te komen voordat het script van dit seizoen slaapverwekkend wordt. Dat is niet wat de Amerikanen ons dit weekend wilden leren.”

,,De eerste grand prix van Miami krijgt een plaats in het grote geschiedenisboek van Formule 1", schrijft Het Laatste Nieuws. ,,Niet om wat op de piste gebeurde. Wel om de politieke en commerciële achtergrond. Geen grand prix in de geschiedenis die zo gehypet werd als de allereerste in Miami. Wat we hier zouden beleven, dat had de Formule 1 nog nooit meegemaakt. Maar bovenop het feestgedruis, de glamour en de sterrenregen moet er vooral op het circuit gereden worden. En dat viel tegen. Gelukkig zorgde de safety car in het slot van de race nog voor wat spanning, maar Verstappen hield stand en won”, aldus de Belgische krant. ,,Volgende opdracht? De eerste plaats van Leclerc afsnoepen", concludeert Sporza.

