Buitenlandse media zien ‘buitenaardse’ Hamilton en ‘onsportieve’ Verstappen: ‘Aarzelde niet om een crash te forceren’

Buitenlandse media zijn onder de indruk van de Brit en hekelen het gedrag van Verstappen. ,,Iedereen die dacht dat de strijd om het wereldkampioenschap allang beslist was en naar Max Verstappen zou gaan, had het mis: Lewis Hamilton en Mercedes zijn hongeriger dan ooit", zo concludeert het Duitse Bild. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport sluit zich daarbij aan: ,,Bericht aan iedereen van Lewis Hamilton: dit wereldkampioenschap is nog lang niet voorbij. Wat een show!”

Want inderdaad: Hamilton won de Braziliaanse GP, ondanks zijn diskwalificatie voor de sprintrace én de gridstraf vanwege een nieuwe verbrandingsmotor. ,,Vergeet die honderd andere overwinningen. Wat Hamilton in São Paulo liet zien, was sensationeel. Nooit vertoond. In de sprintrace, zaterdag: van twintigste naar vijfde. In de race van zondag: van tiende naar zege. Zonder hulp van regen of andere omstandigheden. De Brit zat dan ook als een gebeten hond achter het stuur", schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,Om maar te zeggen hoe bovenaards de prestatie van Hamilton was: teamgenoot Valtteri Bottas reed met dezelfde auto. Startte niet als tiende maar als eerste. En werd derde op vijftien seconden van Hamilton.”

Volledig scherm Lewis Hamilton en Max Verstappen. © REUTERS

De race in Brazilië werd niet alleen óp het circuit gehouden, ook daarnaast. ,,Seizoen 2021 is er nu eentje met een dubbele bodem. Er was al die heerlijke strijd om de wereldtitel, met twee kandidaten die ons op het puntje van de stoel houden. Maar krab die bovenlaag weg, en je krijgt er nu ook een slangenkuil bij. Een wereld van psychologische oorlogsvoering en intrige”, zo doelt Het Laatste Nieuws op het feit dat Mercedes bestraft werd na een overtreding met de achtervleugel nadat men bij Red Bull diezelfde vleugel aan de kaak had gesteld bij de FIA. Iets wat op een sneer van Toto Wolff kon rekenen.

In totaal kreeg Hamilton liefst 25 plaatsen straf en juist dat feit in combinatie met zijn overwinning levert hem van buitenlandse media een karrevracht aan complimenten op: ,,Een epische triomf. Strijd, agressiviteit, controverse, intriges: een opwindende strijd voor de kroon tussen twee giganten. Dit is een strijd om het WK die we ons een leven lang zullen herinneren. Over een aantal jaren zullen we zeggen: wát een coureurs", schrijft Mundo Deportivo.

In Groot-Brittannië, het land van Hamilton, sprak voormalig coureur Damon Hill van ‘één van de beste races die ik ooit in de Formule 1 gezien heb’. ,,Hamilton heeft de voorsprong teruggebracht tot veertien punten, een uitkomst die vooraf ongelooflijk onwaarschijnlijk leek. Briljant", vindt Sky.

The Guardian voegt daaraan toe: ,,Hamilton toonde al zijn wapens in zijn zee van problemen. Hij toonde een vechtlust in omstandigheden waaronder anderen zouden bezwijken. Dit was de comeback van het seizoen en misschien wel hét beslissende moment van dit wereldkampioenschap. Een verkeerde inschatting bij het inhalen van zaterdag of zondag had een einde kunnen maken aan de titelhoop, maar hij liep geen krasje op. Het titelgevecht staat weer in vuur en vlam.”

Onsportieve Max Verstappen

Naast de superlatieven voor Hamilton is er ook kritiek op Verstappen. Door Marca wordt de Nederlander beloond met een 8 voor zijn race, maar de Spaanse krant plaatst daar wel een kanttekening bij: ,,Hij blijft leiden, maar hij liet zien niet de netste rijder te zijn. Hij toonde aan dat de druk hem wel wat deed, vooral in ronde 48", zo verwijst het medium naar de inhaalpoging van Hamilton waarbij Verstappen zijn concurrent er niet langs liet. Mercedes-baas Wolff vond het onbegrijpelijk dat die actie niet bestraft werd.

Om die reden deelt Marca een 0 uit aan de FIA: ,,Er kwam niet eens een onderzoek naar Verstappen, hoewel hij duidelijk strafbaar was. Verstappen zocht gewoon naar de botsing, aarzelde niet om een crash te forceren, maar een van de duidelijkste strafbare acties van het jaar werd niet onderzocht. Ondanks die badasshouding van Verstappen heeft Hamilton met zijn buitensporige inhaaltalent hem een lesje geleerd. De FIA daarentegen beleefde drie dagen om snel te vergeten.”

Ook L’Équipe laakt de ‘slechte neigingen’ van Verstappen: ,,We dachten dat de slechte gewoonten van Max verdwenen waren, maar we waren gewoon in slaap gedommeld. Bij zijn eerste ergernis werden de slechte gewoonten ook weer wakker.”

