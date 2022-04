Buitenlandse media over briljante ‘dief’ Max Verstappen: ‘Als George Clooney in de Ocean’s’ Trilogy’

Met zijn perfecte weekend in Italië maakte Max Verstappen ook in de buitenlandse media veel indruk. ,,Imola is vanaf de eerste dag van hem geweest.’’

De conclusies na de GP van Emilia Romagna zijn over de grens eensluidend: Max Verstappen is helemaal terug. ,,De inhaalslag is begonnen”, stelt het Duitse Bild na de ‘Doppel-Sieg’ van Red Bull op het circuit van Imola. ,,De Nederlander wordt ontspannen eerste voor teamgenoot Perez.”

Dat Charles Leclerc met zijn Ferrari uitgerekend in een thuiswedstrijd voor schut gaat en na een grote fout slechts zesde wordt, komt hard aan in Italië. ,,Een nachtmerrie”, zo schrijft La Gazzetta dello Sport, die het al bij de start van de Fransman mis ziet gaan. ,,Ferrari’s eerste echte crash van het seizoen. Een zeer harde realiteit om te accepteren voor de 64.000 fans in Imola, die droomden van een compleet andere GP van Emilia Romagna.”

De Italiaans sportkrant maakt een diepe buiging voor Verstappen. ,,Petje af voor de wereldkampioen, die ook het extra punt van de snelste ronde mee naar huis nam. Zijn weekend was sensationeel, gewoon perfect”, aldus La Gazetta. ,,Verstappen is de waardige winnaar van een GP die hij vanaf vrijdag domineerde.”

Ook L’Equipe zag hoe Verstappen heerste. ,,Max Verstappen had een perfect weekend op Imola”, schrijft de Franse sportkrant die meer verwacht had van Leclerc. ,,Het was een weekend om niet te missen en toch ging niets zoals gepland voor Ferrari op eigen bodem, ondanks de onvoorwaardelijke steun van zijn tifosi. Op een door hevige regen nat gemaakte baan miste Charles Leclerc zijn start volledig, waardoor de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez de eerste twee plaatsen voor de Tamburello-bocht konden grijpen.”

Volgens L’Equipe gaat Verstappen volgende maand vol vertrouwen naar de VS. ,,De Nederlander heeft het gat in het kampioenschap gedicht en staat nu 27 punten achter Leclerc. Een goede operatie voor de regerend wereldkampioen voordat hij de Atlantische Oceaan oversteekt en op 8 mei de gloednieuwe Miami-route ontdekt.”

Volledig scherm Max Verstappen en Sergio Perez. © ANP / EPA

,,Als alleen wilskracht genoeg was, zou de ziedende massa van tifosi Charles Leclerc zeker naar de overwinning in Imola hebben gestuwd”, stelt The Guardian. ,,Maar ondanks al hun hoop waren ze machteloos tegen de onstuitbare kracht die Max Verstappen en Red Bull waren.”

De Engelse krant zag hoe zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton opnieuw een bijrol vertolkte. ,,Voor Hamilton en Mercedes was de race op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari er ook een om snel te vergeten”, aldus The Guardian.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Max Verstappen domineerde de grand prix van Emilia Romagna om zijn titelhoop nieuw leven in te blazen toen rivaal Charles Leclerc de derde plaats weggooide met een kostbare fout”, schrijft de BBC. ,,Dat dat gebeurde tijdens de thuisrace van Ferrari, voor een menigte van gepassioneerde Italiaanse tifosi, zal het nog erger hebben gemaakt. Vooral omdat Leclerc vóór het weekend had benadrukt om ‘de dingen niet te overdrijven’ met zulke hoge verwachtingen bij Imola. Verstappen had de volledige controle.’’

Marca beloont Verstappen met een 10. ,,Imola is vanaf de eerste dag van hem geweest, met de pole position van vrijdag, de overwinning van zaterdag en de afstraffing van zondag, van start tot finish. De kampioen geeft niet op en boekt de tweede overwinning van het jaar.”

Verstappens teamgenoot Sergio Perez krijgt een 9, rivaal Leclerc moet het doen met een 3 in de Spaanse sportkrant. Maar dat is altijd nog hoger dan de 0 die Marca geeft aan Lewis Hamilton. ,,Hij begint afscheid te nemen van de wereldtitel. Verstappen dubbelde hem in ronde 40…”

,,Max Verstappen voltooide zijn grote coup”, schrijft het eveneens Spaanse Mundo Deportivo. ,,Er waren maar weinigen die op hem wedden voor de start van het weekend. Ferrari, met meer downforce en een betrouwbare auto, arriveerde met Leclerc als leider en favoriet. Italiaanse fans kleurden de tribunes rood. Daar, op vijandig land, voltooide Max Verstappen zijn geweldige werk.”

Mundo Deportivo vergelijkt de Nederlander met George Clooney. Zijn overwinning in het hol van de leeuw was er eentje in de stijl van ‘de beste dief met witte handschoenen’. Op een steenworp van de Ferrari-fabriek pikte hij het ‘kostbaarste juweel’. ,,Alsof het George Clooney was in de Ocean’s’ Trilogy. Max stal de vreugde van de ferraristas met een unieke Grand Slam: hij pakte de overwinning, de snelste ronde, leidde alle ronden, pakte vrijdag pole position en pakte zaterdag ook de sprintrace. Historisch.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Voor de rood gekleurde tribunes met Ferrari-fans wint Max Verstappen de grand prix van Emilia Romagna. © ANP / EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.