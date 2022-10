Budget-gate: zijn beschuldigingen politiek spel of komt er een straf voor Red Bull en Max Verstappen?

Max Verstappen denkt nog niet aan titel in Japan: ‘Eerst maar eens een foutloos weekend’

Hij staat na een rampzalige kwalificatie en race in Singapore nog steeds dik aan de leiding in het WK, maar daar had Max Verstappen even geen oog voor na een zevende plaats. ,,Ik wil gewoon elk weekend een goed weekend hebben en dit was dramatisch...’’

