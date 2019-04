Brouwer en Meeuwsen stranden in kwartfinales in China

Terugkeer in Formule 1 Olav Mol over GP in Zandvoort: Grote baas zei ‘we have a deal’

26 april Nederlandse Formule 1-fans wachten in spanning af of Circuit Zandvoort in 2020 terugkeert op de Grand Prix-kalender. Olaf Mol ging vrijdag eens bij Sean Bratches, commercieel directeur van de F1, peilen of het niet eens tijd wordt voor een harinkje bij Zandvoort aan Zee.