Max Verstappen is niet bang voor het Britse publiek op Silverstone. Ondanks dat de meeste supporters vermoedelijk vooral voor zijn tegenstanders juichen, ziet hij de Grand Prix van Groot-Brittannië als een wedstrijd in een gebied waar hij heel vaak is. Hij verwacht dan ook veel van zichzelf.

Hij ziet het niet als een uitwedstrijd. Max Verstappen werd in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië gevraagd naar zijn gedachte bij het feit dat het publiek voor zijn tegenstanders zal juichen op Silverstone. Maar de wereldkampioen haalde daar zijn schouders voor op. ,,Ik weet niet of het publiek tegen me zal zijn”, nuanceerde hij. ,,Ik zie deze race eigenlijk als een thuiswedstrijd voor ons. Ik breng in ieder geval heel veel tijd door in Milton Keynes.”

Er was geen speld tussen te krijgen. Vlakbij het rondje waarover hij dit weekend vele rondjes gaat rijden, staat de fabriek van zijn team. Zijn teambaas Christian Horner woont in de buurt en in dit gebied wordt voortdurend keihard gewerkt om de huidige dominantie van Red Bull zo lang mogelijk te behouden dan wel te vergroten.

Tegelijkertijd zal het Britse publiek hem hier ‘gewoon’ als Nederlander zien en als de aartsrivaal van hun held Lewis Hamilton. ,,Maar als dat zo is, hoef ik ten opzichte van hen niets te bewijzen. Ik probeer gewoon te winnen.”

Meest recente uitslagen vielen tegen

Gewoon winnen doet Verstappen praktisch overal en ook op Silverstone geeft hij zichzelf weer een goede kans. Ondanks dat zijn meest recente uitslagen in Groot-Brittannië tegen vielen. Vorig jaar werd hij zevende, het jaar ervoor viel hij uit na de veelbesproken heftige botsing met Hamilton in de eerste ronde van de race.

,,Maar in 2020 heb ik hier gewonnen (Verstappen werd dat jaar tweede in de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar won daarna de Grand Prix van het 70-jarige jubileum van de Formule 1 die ook op Silverstone werd gereden, red.). Soms heb je pech, zoals vorig jaar, maar we weten ook dat onze auto waarschijnlijk beter en meer competitief is dan vorig jaar. Dus ik kijk erg uit naar het wekend en hopelijk boeken we een mooi resultaat.”

En of hij dat resultaat dan gevoelsmatig in een thuis- of uitwedstrijd heeft behaald, hij doet het hoe dan ook in het hol van de leeuw.

