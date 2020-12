Brand bij Räikkönen onderbreekt run Verstappen, Bottas de beste in de middag

Op een spin van Daniil Kvyat na, was het lange tijd een vrije training uit het boekje onder het kunstlicht van het Yas Marina Circuit. De coureurs werkten hun verplichte stint op een setje prototype-banden voor 2021 af en gingen vervolgens over tot de orde van de dag. Iets meer dan een kwartier voor het einde van de middagtraining sloeg de vlam echter alsnog, letterlijk, in de pan. Aan boord bij Kimi Räikkönen ontstonden groeiende vlammen, waarna hij zelf de brandblusser van de marshall ter handen nam om het vuurtje te doven.



Logisch gevolg van het incident was een rode vlag. Dat kwam Verstappen niet zo goed uit, want hij was onder kwalificatie-omstandigheden net begonnen aan een wat langere run op de zachtste compound. Hij bleef uiteindelijk op een kleine acht tienden van Bottas steken en eindigde een halve tel achter Lewis Hamilton (allen op mediums), die in de slotminuten naar eigen zeggen kort stilviel met een versnellingsbakprobleem. Met een nieuw stuur kon de vijfvoudig winnaar van de GP van Abu Dhabi de klok alsnog vol rijden.