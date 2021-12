Vader en zoon Verstappen werken al 24 jaar toe naar wereldtitel, waarbij harde hand niet werd geschuwd

Door Arjan Schouten



Hij was nog maar een uk van drieënhalf. Pa reed bij laagvlieger Arrows en eindelijk mocht Max Verstappen mee naar een echte Grand Prix, die van Maleisië, in maart 2001. Het was er snikheet, de drukke paddock en lawaaierige pits zijn doorgaans geen geschikte plaatsen voor een stuiterende kleuter. Maar aan Verstappen junior hadden de monteurs geen kind. Kijken naar papa was voor de kleine Max genoeg. Meer vermaak had de kleuter, die 16 jaar later in hetzelfde decor zijn tweede GP zou winnen, simpelweg niet nodig.