Expert kraakt Pirelli na klapbanden: ‘Ze hebben telkens het verhaal al klaar’

video Max Verstappen te spreken over eerste trainings­dag: ‘We zien er sterk uit’

4 juni Het vertrouwen groeit bij het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal staat bovenaan in het constructeurskampioenschap en heeft ook nog eens twee goede vrijdagtrainingen achter de rug. ,,Tot zover zien we er sterk uit en daar ben ik blij mee", was dan ook de conclusie van Max Verstappen na twee uurtjes trainen in Bakoe.