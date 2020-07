Bottas wint krankzinnige race, Hamilton vierde door tijdstraf, Verstappen valt uit

Door Arjan Schouten



Met zeven maanden vertraging marcheerde Mercedes zo weer machtig het nieuwe Formule 1-kampioenschap in. De dominante factor van de laatste jaren leek meteen op weg naar de perfecte score bij de eerste afspraak in het Oostenrijkse Spielberg. Pole, zege en de WK-leiding voor Valtteri Bottas, die zijn achtste Grand Prix won. Maar zijn podiumplaats moest Lewis Hamilton na de finish inleveren vanwege een tijdstraf, opgelopen bij een mislukte inhaalactie van Alexander Albon. Vijf tellen kreeg de zesvoudig wereldkampioen aan zijn broek. En die tellen deden na een hectische slotfase waarin het veld tot twee keer toe weer in elkaar schoof, bijzonder veel pijn. Charles Leclerc (tweede) en Lando Norris (derde) kwamen over hem heen, Hamilton werd pas geklasseerd als vierde. Het bijzondere verdict van een hele hectisch openingsrace in Oostenrijk.