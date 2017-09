Bottas verlengt contract bij Mercedes met een jaar

Bottas kwam begin dit kalenderjaar over van Williams nadat wereldkampioen Nico Rosberg zijn carrière beëindigde. Hij reed tot dusver dertien races voor Mercedes, waarin hij met zijn 'Silver Arrow' als eerste finishte in Rusland en Oostenrijk. De 28-jarige Bottas behaalde negen podiumplaatsen en verder twee polepositions in Bahrein en Oostenrijk. De Fin staat momenteel derde in het WK-klassement met 197 punten.



Teambaas Toto Wolff is te spreken over de resultaten van Bottas. ,,We hebben Valtteri een grote uitdaging geboden door hem laat te contracteren en mee te laten doen in de top van de Formule 1 én door hem teamgenoot te maken van de beste coureur van dit moment. Met dat in het achterhoofd zijn zijn resultaten nog indrukwekkender", zegt hij op de site van Mercedes. ,,Er zijn ups en downs geweest, maar over het geheel gezien was het door zijn optredens en de stijgende lijn die hij toont geen discussie dat we met hem door willen in 2018."