Bottas vanaf pole in duizendste F1-race, boze Verstappen start als vijfde

Na afloop vloekte Verstappen als een bootwerker door de boordradio omdat zijn laatste run volledig mislukte. Omdat hij bij het oplijnen te laat over start/finish kwam, had zijn tweede run geen nut meer. Verstappen hield wat in voor zijn ultieme run en dat kostte hem de kans op een laatste ronde. ,,Everyone was lining up and they just fucked it up’’, zo klonk het uit de cockpit van de Nederlander.



Sebastian Vettel ging ook laat naar buiten, maar passeerde Verstappen nog voor het ingaan van de laatste ronde en klokte zo wel een tweede poging in Q3. ,,Mijn team vertelde me dat ik maar tien seconden marge had om de lijn te passeren’’, zo vertelde Vettel. ,,Ik weet niet of de rest dat ook was verteld, het voelde alsof anderen er niet van op de hoogte waren.