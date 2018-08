Bottas start achteraan door gridstraf

Ook de andere teams die rijden met een Mercedes-motor krijgen dit weekend de nieuwste specificatie. Het circuit van Spa, waar motorvermogen enorm belangrijk is, is een goed moment om de nieuwe motor te introduceren.



Volgende week staat de Grand Prix van Italië op het programma. Ook Monza is een baan waarop het motorvermogen enorm belangrijk is.



De verwachting is dat Nico Hülkenberg een nieuwe Renault-motor krijgt en dat ook Sebastian Vettel een nieuwe krachtbron in zijn auto krijgt. Voor Hülkenberg betekent dat een gridstraf, Vettel is nog veilig.