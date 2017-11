Bottas redt Mercedes met pole, Verstappen vierde

Door Arjan Schouten



Op weg naar zijn wereldtitel verzamelde Lewis Hamilton dit seizoen elf pole positions, maar met de titel op zak ging het in Brazilië helemaal mis. Al in kwalificatiesessie één vloog hij snoeihard de muur in, waardoor hij als kampioen morgen van achteren start.



Het was al na een paar minuten hét verhaal van de kwalificatie op het asfalt van Interlagos, waar het voorzichtig spetterde. Weergaloos was hij dit seizoen op heel veel zaterdagen, maar nu verantwoordelijk voor de eerste de beste slippartij.



Met een sterk slotrondje slaagde teammaat Valtteri Bottas er in om de meubelen te redden voor Mercedes, met zijn derde pole position van het seizoen. Hij hield Sebastian Vettel vier honderdsten van een seconde achter zich op de tweede plaats en verwees zijn Finse landgenoot bij Ferrari Kimi Räikkonen naat plaats drie. ,,Het is geen eenvoudig circuit om in te halen, dus ben blij om op pole te staan", reageerde Bottas.



Daarachter legde Verstappen beslag op startplaats vier, maar wel op bijna vier tiende van de Ferrari van Räikkonen. Ongetwijfeld zal de Limburger gehoopt hebben op wat regen, om meer uit te kunnen richten op het Autodrome Jose Carlos Pace, waar hij vorig jaar een regenshow opvoerde. Maar het bleef slechts bij een paar voorzichtige spetters op het circuit van Interlagos.