Bottas net iets sneller dan Verstappen in eerste vrije training, nog geen fijne dag voor Hamilton

Hamilton klaagde in het eerste halfuur over de snelheid van zijn Mercedes. Toen hij met nog een kwartier op de klok eindelijk op weg leek naar een snelle rondetijd, werd hij gehinderd en moest hij vol op de rem trappen.



Verstappen liet zich in de eerste 25 minuten niet zien op het natte circuit in Spa, maar toen hij buiten kwam noteerde hij direct de snelste rondetijd. Daar dook hij even later ook nog zelf onder met een mooie tijd van 1.45,363, maar uiteindelijk was het Bottas die de snelste was in de eerste vrije training met een rondetijd van 1.45,199.