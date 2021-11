Bottas laat Hamilton passeren als het nodig is: ‘Altijd vervelend, maar soms noodzakelijk’

,,Je weet nooit welke situatie tijdens de race ontstaat”, zei Bottas, die als nummer 3 van de WK-stand al ver achter staat op Verstappen en Hamilton en niet meer meedoet om de wereldtitel. ,,Ik weet nog steeds 100 procent zeker dat er een situatie kan zijn waarin ik de race kan winnen. Daar geloof ik in en hoop ik op. Maar als dat niet zo is, dan zal ik Lewis steunen en ervoor zorgen dat we het maximale aantal punten binnenhalen voor het team.”

Hamilton staat in het WK-klassement 12 punten achter op Verstappen, die in Mexico-Stad vanaf de derde plaats start. Het ligt voor de hand dat Mercedes en Red Bull, de renstal van Verstappen, teamorders gaan geven als de situatie daarom vraagt. Ieder punt telt in de beslissende fase van het seizoen.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes hintte daar na de kwalificatie al op. ,,Ik vind zulke beslissingen altijd vervelend, maar soms zijn ze noodzakelijk”, aldus Wolff. ,,We gaan eerst met Valtteri en Lewis praten, want zij zijn degenen waar het om gaat. We gaan in de race zien of de situatie daarom vraagt.”