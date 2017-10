Bolt in Austin: cool as always

In het paddock klinkt een mitrailleur van fototoestellen. Boven alle fotografen uit steekt een beer van een vent. Het is de snelste man op aarde, Usain ‘Lightning’ Bolt. In het echt lijkt de achtvoudig olympisch kampioen nog veel groter. Samen met Justin Timberlake en Stevie Wonder is Bolt de belangrijkste VIP dit weekeinde op het Circuit of the Americas. De Jamaicaanse sprintkampioen, twee maanden geleden gestopt, geeft straks het startsein voor de opwarmronde door te zwaaien met de groene vlag.



Bolt draagt een spijkerjack op een spijkerbroek, allebei modieus versleten. Een zwarte Puma-pet, zwarte zonnebril en zwarte schoenen met losse veters. Cool as always.