Blog | Als een blij ei leeft Albon in Spa zijn droom

Door Arjan Schouten



Mooi om te volgen van dichtbij, een coureur die zijn eerste weekend bij een topteam draait. Alexander Albon, hij is nog zo lief en beleefd voor iedereen. Met een glimlach en interesse draaide hij vanmiddag na zijn eerste trainingsdag hetzelfde verhaaltje steeds opnieuw af voor weer een andere microfoon. Nog nooit een Red Bull-coureur zo lang in het persvakje zien staan, achter de garage, op een doorsnee vrijdag. En allemaal in dat keurige Engels van ‘m. ,,It was ok, not too bad, actually.‘’ En meer van dat soort teksten.

Albon leeft nu even zijn droom. Geen moment zal hij er tot een paar weken terug rekening mee hebben gehouden dat hij de GP van België van 2019 in een RB15 zou rijden. Hij moet vanwege een nieuwe motor van achteren starten, maar het maakt hem geen zak uit. Hij blijft kalm. Hij doet zijn ding. Hij lacht als een blij ei. En al die schijnwerpers op hem, ze irriteren hem vooralsnog niet. Al gaat dat snel genoeg veranderen.



Was hij tot de race in Hongarije een coureur in de kantlijn, nu is hij voorafgaand aan de race in Spa de meest besproken man. Uw verslaggever is toch eens gaan vragen bij Britse collega’s hoe dat nu zit met zijn Thaise roots, trouwens. Is hij nou Brits, of Thais? Dat hangt er van af hoe hij straks presteert, werd me door twee collega’s van gerenommeerde dagbladen vertelt. Met een glimlach, natuurlijk. Hij blijkt hartstikke Brits, alleen zijn moeder is Thais.

Zijn vierde plaats kort achter Verstappen in de eerste training was alvast bemoedigend. Maar daar lijkt het vooralsnog helemaal niet om te gaan. De situatie van zijn voorganger begon de laatste maanden een beetje zielig te worden. Vooral voor Pierre Gasly zelf. Hij zat niet op zijn plek bij Red Bull. Was teveel met dingen bezig waar hij niet mee bezig moest zijn, zo sijpelde naar buiten. Maar wat hem vooral werd aangerekend was dat hij niet presteerde en allergisch leek voor inhalen.

Albon moet het allemaal ook nog maar laten zien. Geen mens die nu al weet of hij het op termijn beter gaat doen naast Verstappen. Maar zijn optreden tijdens de eerste dagen voelt vooralsnog als een frisse wind. Een vrolijke verschijning, die goed uit zijn woorden komt, realistisch blijft, weet wat er van hem verwacht wordt. Maar ook een jongen die durft te genieten en dat miste je bij Gasly de laatste maanden wel eens. Zelden kwam er iets leuks uit zijn mond en elk interview beloofde hij weer beterschap.



Nee, dan Albon. Nog geen clown á la Daniel Ricciardo, maar hij begon alvast lekker. Met een grijns vertelde hij gisteren hoe zijn ouders reageerden op het nieuws van zijn promotie. ,,Mijn moeder reageerde zoals een moeder. Zo van ‘ah, ik weet niet wat ik zeggen moet’. En mijn vader die bleef maar schateren. Een beetje surrealistisch was het. Ik had sterk het idee dat ze er nog blijer mee waren dan ik was.‘’



Kijk, dat zijn alvast teksten waarmee je vrienden maakt in de paddock.

