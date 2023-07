Bij Red Bull gaat de focus alvast op volgend jaar: ‘We moeten zorgen dat we niet achterop raken’

Volgens Christian Horner is de update die de RB19 in Hongarije kreeg waarschijnlijk de laatste van het seizoen. De teambaas van Red Bull kondigt aan dat focus ligt op de auto van volgend jaar. ,,We moeten zorgen dat we niet achterop raken.”

In 2021 overschreed Red Bull de zogeheten budget cap in de Formule 1. Het team gaf teveel geld uit en dus werd het gestraft met een geldboete van zeven miljoen dollar en tien procent minder tijd om de auto te ontwikkelen in de windtunnel. Over die geldboete maakte Red Bull zich niet druk, maar minder tijd voor de ontwikkeling van de auto baarde het team zorgen. ,,Dat kan ons 0,25 tot 0,5 seconde per ronde kosten", zei Horner vorig jaar.

Als kampioen van 2022 heeft Red Bull van alle teams sowieso het minste aantal uren in de windtunnel beschikbaar. Zo zijn de regels. Daar komt de straf van de FIA nog eens bovenop. Om de gevolgen van de straf zoveel mogelijk te beperken, verlegt Red Bull de focus op de auto van volgend jaar. Het team denkt dat het zich dit kan permitteren, nadat het alle elf races van dit seizoen vooralsnog won.

,,Met de beperking van de windtunneltijd die we hebben, moeten we keuzes maken en dus moeten we veel focus leggen op volgend jaar om ervoor te zorgen dat we niet achterop raken”, aldus Horner. De teambaas verwacht dat de rest van het veld, zoals McLaren onlangs, grote stappen gaat maken later dit jaar. ,,Als je het aantal runs dat McLaren kan doen in een windtunnel vergelijkt met dat van ons, dan is dat een enorm, enorm verschil”, vertelt Horner. ,,Dus moeten we selectief zijn.”

Red Bull introduceerde afgelopen weekeinde bij de Grote Prijs van Hongarije een stevige update aan aerodynamica. Het kwam er in de trainingen en kwalificatie nog niet zo uit, maar in de race was Verstappen onnavolgbaar. Hij won met een voorsprong van 33 seconden op Lando Norris van McLaren en boekte zijn negende zege van het seizoen. Na elf races leidt hij het kampioenschap met 281 punten, 110 meer dan zijn teamgenoot Sergio Pérez, de nummer 2 in de WK-stand.

