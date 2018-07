Bemoedigende start voor Verstappen in Hongarije

De voortekenen voor een goede Grand Prix van Hongarije zijn er dus. Voorafgaande aan de laatste race voor de zomerstop werd Red Bull al goede kansen toegedicht op het bochtige en langzamere circuit. Na Monaco en Singapore heeft de renstal hier de grootste kans op de overwinning, zo is de verwachting.



Sebastian Vettel wist zich met de ultrasoft band nog tussen de twee Red Bull-coureurs in te nestelen, maar de rest van het veld moest behoorlijk wat tijd toegeven. Wereldkampioen Lewis Hamilton was met zijn Mercedes goed voor een vijfde plek op vier tienden, teamgenoot Valtteri Bottas bleef zelfs acht tienden achter.



Uiteraard blijft de vraag wat de uitslag wordt zodra Mercedes en Ferrari de motor kunnen openschroeven tijdens de kwalificatie, al is het motorvermogen in Boedapest minder van belang.