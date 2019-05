Beitske Visser start vandaag in W Series: ‘Ik krijg nu respect van iedereen’

Het was ergens rond haar twaalfde. Visser reed haar eerste internationale races. Om haar heen nieuwe gezichten, jongens die haar niet kenden. Nooit deed haar geslacht ertoe. Visser was altijd een van de coureurs in de landelijke wedstrijden waar ze aan deelnam. ,,Maar daar bij de internationale wedstrijden vonden ze het raar, duwden ze mij gewoon de baan af.”