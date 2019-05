‘Barcelona verliezen zal pijnlijk zijn, maar Zandvoort is ook heel tof’

Een logisch betoog uit de mond van de Spaanse coureur van McLaren. Maar ook hij beseft maar al te goed dat hij niet kan tippen aan de populariteit van Fernando Alonso, die na vorig seizoen afzwaaide. De interesse in zijn land loopt terug, terwijl Formule 1 in Nederland qua populariteit juist door het dak gaat. ,,Het zou een schok voor iedereen zijn om dit circuit van de kalender te zien verdwijnen. Maar tegelijkertijd… Zandvoort is ook wel heel tof’‘, zegt Red Bull-coureur Pierre Gasly dan ook, die bijval krijgt van wereldkampioenschapsleider Valtteri Bottas. ,,Spanje was altijd een grote race met heel veel volk. Maar ik heb in de Formule 3 geracet op Zandvoort en ook daar was het enorm druk. En met de populariteit van Max Verstappen denk ik niet dat we ons zorgen hoeven te maken over de belangstelling daar.”



,,Zandvoort zit in mijn top-5 van favoriete circuits”, zegt Williams-coureur George Russel. ,,Een heel karakteristiek baantje, met gravel uitloopstroken. En ik snap de discussies rondom veiligheid, maar laten we hopen dat ze die alsjeblieft behouden. Want dat typeert die baan juist zo.”