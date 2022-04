Auto van Verstappen verlost van ballast: ‘Max vocht met een mes, Charles Leclerc met een pistool’

Twijfels bij coureurs, maar GP in Djedda gaat na urenlange vergaderin­gen tóch door

Urenlang werd er vannacht overlegd, of de controversiële Formule 1-race in Saoedi-Arabië wel door moest gaan na een raketaanval op een oliedepot. De sportleiding en organisatie stuitten op twijfels bij een aantal coureurs, maar diep in de nacht ging het licht alsnog op groen.

26 maart