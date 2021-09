Aston Martin ook volgend jaar met Vettel en Stroll: ‘Dat biedt ons grote kansen’

De 34-jarige Duitser is bezig aan zijn eerste seizoen in de groene bolide die beschikt over motoren van Mercedes. Viervoudig wereldkampioen Vettel reed de afgelopen jaren voor Ferrari. Stroll (22) zit al drie jaar bij het team dat de afgelopen jaren Racing Point heette. Lawrence Stroll, de vader van de Canadese coureur, is de eigenaar van de renstal. Stroll junior reed eerder twee jaar voor Williams.



,,Ik kijk uit naar de nieuwe generatie Formule 1-bolides waarin we volgend jaar gaan racen”, zegt Vettel, die in de GP van Azerbeidzjan als tweede eindigde en Aston Martin zo de eerste podiumplaats bezorgde. ,,De veranderingen zijn zo groot met de nieuwe technische regels, dat iedere renstal opnieuw moet beginnen. Dat biedt ons grote kansen. Ik geloof in de kracht van dit nieuwe, groeiende team.”