Assen: Wij zijn nog steeds het alternatief voor Zandvoort

Door Arjan Schouten



Nog geen uurtje nadat de open brief van de Nederlandse Sportraad online werd gezet, had Jos Vaessen het schrijven al gelezen. Zijn eerste reactie over de brief waarin Assen door de Sportraad wordt weggezet als een stad die totaal geen kans maakt op Formule 1, zelfs niet als het in Zandvoort niet van de grond komt: ,,Wat voegt dit nou eigenlijk precies toe, drie weken voor het verstrijken van de deadline? En mijn tweede reactie kwam meteen daarna bij me op. Want het lijkt nu wel alsof Assen de schuld krijgt van het feit dat Zandvoort het allemaal niet voor elkaar krijgt.’’



Tot 31 maart hebben ze in de Noord-Hollandse badplaats de tijd om hun businesscase voor de terugkeer van de koningsklasse van de autosport voor elkaar te krijgen. Mocht Zandvoort hier niet in slagen, dan gaat Formule 1 volgens de Sportraad, een onafhankelijk adviesorgaan, sowieso aan Nederland voorbij. Dat stelt de Sportraad na gesprekken met de FOM, het internationale management van de sport. Voorzitter Michael van Praag stelt in een reactie aan deze krant dat Assen zich maar beter achter het bid uit Zandvoort kan scharen. ,,Als twee honden vechten om één been, dan gaat de derde ermee heen. Assen moet zich nu groots opstellen en bereid zijn om over de eigen schaduw heen te stappen’’, vertelde Van Praag.