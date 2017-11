Als de motoren stoppen met ronken wordt het asfalt een soort Vondelpark

Op het Yas Marina Circuit waagde ik me vanavond met twee collega’s weer eens aan een rondje over het asfalt van de GP van Abu Dhabi. Onderweg naar de grid kwamen we Max Verstappen tegen, die na een dagje babbelen met de media net aftaaide. Of hij nog even mee wilde rennen? Hij bedankte vriendelijk. Maar er volgde wel een gevat antwoord toen een van ons riep dat we voor een rondje 1.40 gingen, toevalig het baanrecord op het ruim vijf kilometer lange baantje. ,,Ha, één uur veertig zeker’’, grinnikte hij.



Na de onvermijdelijke selfie op de startgrid vertrokken we voor een rondje en de een na de andere bekende kop kwamen we weer tegen. Die rappe Engelse gozer van een autosportwebsite die altijd vragen stelt over downforce en grip. Die ene afgetrainde monteur van Sauber, die steeds in een teamshirtje loopt en nooit zweet. De bloedmooie Zuid-Europese journaliste van Sky TV, die er na 3,5 kilometer even behoorlijk doorheen zat en hijgend naast de kerbstones belandde. De Japanse fotograaf die altijd op blote voeten rent, met flip flops in zijn handen. En ja, ook Lance Stroll was weer van de partij. Niet rennend, maar wandelend en onderwijl de bochten studerend. De jonge coureur van Williams zweert bij track walks, in zijn eerste seizoen in de koningsklasse. En als je geluk hebt, knikt hij vriendelijk bij het voorbijgaan.



Alles in dit wereldje draait om snelheid, om aerodynamica, om jachtig jagen op quotes en nieuwtjes. Maar als de motoren stoppen met ronken en de werkdag er voor iedereen op zit, transformeert het asfalt waar ook ter wereld gewoon in een soort Vondelpark of het looppad langs de Kralingse Plas. Gevangen in die wereld van glitter, glamour en groot geld zit ook nog de echte wereld verborgen. Je moet ‘m alleen wel willen vinden.