Alonso heeft visum binnen en kan starten in Indy 500

,,Je kunt je voorstellen dat het nu nogal chaotisch is in Amerika gezien de coronasituatie”, aldus Brown. ,,Het kostte dus nogal wat tijd om alle formaliteiten af te handelen, maar Fernando heeft nu alles wat hij nodig heeft.”

De Spanjaard, die eind 2018 na een paar tegenvallende jaren bij McLaren afscheid nam van de Formule 1, gaat een nieuwe poging doen om in Indianapolis zijn ‘Triple Crown of Motorsport’ compleet te maken. Hij won al de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 en de 24 Uur van Le Mans. Om net als de Brit Graham Hill de ‘Triple Crown’ op zijn erelijst te hebben staan, moet Alonso ook de Indy 500 winnen.



De Spanjaard deed twee keer eerder mee aan de befaamde race op de ‘Brickyard’. Bij zijn debuut in 2017 reed de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 ronden lang aan kop. Hij viel echter uit vanwege motorproblemen. Vorig jaar bleef Alonso steken in de kwalificatie. Hij rijdt de komende editie voor het team Arrow McLaren SP.