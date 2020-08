Alles is anders, dit jaar in Spa-Francorchamps

F1-BLOGOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circus op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Rik Spekenbrink



Over glitter en glamour, vermeldt het introotje boven deze blog. Tja, dat is nou net het punt. De glitter en glamour is ver te zoeken dit jaar in de Formule 1. Corona legt een sombere sluier over de miljoenensport. Logisch natuurlijk, coureurs en fans zijn al lang blij dat er geracet kan worden. Ook in de dorpjes rond Spa-Francorchamps is rust het codewoord. Lege terrassen, gesloten fancampings, niemand in de winkel met officiële kleding van het circuit, zag ik vanochtend bij aankomst.

Bij de zevende Grand Prix van het seizoen is deze site voor het eerst weer ‘live’ van de partij. De FIA liet bij de eerste races maar een paar handen vol journalisten toe. Nu de situatie in de ‘bubbel’ de eerste maanden zonder grote incidenten goed is verlopen, worden de regels iets versoepeld. Al blijven de strenge protocollen uiteraard van kracht.

Voordat de reis begint moet je een aantal documenten ondertekenen en een coronatest ondergaan. Met een officiële uitnodiging van de Belgische organisatie en een negatieve uitslag op zak, stapte ik in de auto. Zonder enig oponthoud was ik een paar uur later in de Ardennen. Op de E42, normaal in een raceweekeinde één lange oranje file - zeker vanaf vrijdag - werd nu aan de weg gewerkt. In het dorpje Francorchamps grijpen ze deze zeldzaam rustige laatste week van augustus aan om nieuw asfalt aan te leggen.

Voorzorgsmaatregelen

Aangekomen bij de hoofdingang van het circuit wordt er direct een temperatuurpistool op je voorhoofd gericht. Na het parkeren controleren stewards op weg naar het pitgebouw je accreditatie en een QR-code die staat voor ‘corona negatief’. Eenmaal in de persruimte het inmiddels bekende plaatje. Zitplaatsen meters uit elkaar en overal looplijnen en stickers die je wijzen op de 2 meter onderlinge afstand die hier wordt gevraagd. Mijn Franse overbuurman heeft een stevige doos mondkapjes en een fles handgel pontificaal naast zijn laptop staan. Alleen op je eigen werkplek mag het kapje af.

De paddock, normaal gesproken het bruisende hart van het circuit, is voor ons verboden terrein. Even een praatje maken aan de bar van het motorhome van Red Bull Racing of vips spotten is er dus niet bij. Een rondje lopen langs het circuit evenmin. Alles is anders dan normaal. Behalve het geluid dat zojuist vanuit de garages hier onder klonk. De ronkende motoren.

