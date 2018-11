Alleen Hamilton scoort na zomerstop beter dan Verstappen

Dat gebeurt uiteraard niet, maar net als vorig seizoen blijkt Verstappen in deel twee van het Formule 1-seizoen een stuk succesvoller dan in de eerste helft. En ook met het oog op 2019 is dat toch interessant.



Opvallend afgelopen weekeinde, bij de slotrace in Abu Dhabi, was dat de toon over volgend seizoen wat gematigder was in het kamp-Verstappen. Afgelopen maanden was hij vaak zeer positief over de komst van Honda, als vervanger van Renault. Met het al bewezen sterke chassis van Red Bull en de nieuwe Japanse krachtbron achterin, zei Verstappen te hopen op een kampioenwaardige auto.