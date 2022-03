Adrian Newey, het meesterbrein achter de auto van Max Verstappen: ‘Het laatste echte genie van de F1'

Door Arjan Schouten



Onopvallend beweegt hij zich door de paddock. Petje op, casual polo aan, weinig behoefte aan interviews. Nee, voor de buitenwereld is Adrian Newey zeker geen superster. Toch zou zijn salaris vele malen hoger liggen dan dat van menig coureur op de Formule 1-grid. Volgens The Guardian is de 63-jarige Chief Technical Officer in 2006 naar Red Bull gehaald voor een jaarsalaris van zo’n 10 miljoen. Ferrari zou hem later tevergeefs hebben proberen weg te lokken voor het dubbele, maar Newey bleef loyaal aan Red Bull. Daar doet hij met plezier wat hij al dertig jaar met succes mag doen: de snelste auto van het veld ontwerpen.