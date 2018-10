Actieve Verstappen zesde in eerste training

Het snelste rondje van Verstappen ging in 1.29,841, waarmee hij ruim een seconde langzamer was dan Lewis Hamilton. De Britse leider in de WK-stand zette met 1.28,691 de beste tijd neer.



Hamilton, die in het WK een voorsprong van 50 punten koestert op Sebastian Vettel, won vorige week de Grand Prix van Rusland. De Brit kreeg daarbij wel wat hulp van zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas, die Hamilton van de teamleiding voorbij moest laten gaan.



Bottas zette vandaag op Suzuka de tweede tijd neer. Hij was bijna een halve seconde langzamer dan Hamilton. Ricciardo, de Australische teamgenoot van Verstappen, eindigde met 1.29,373 als derde. De Ferrari-coureurs Kimi Räikkönen (vierde) en Sebastian Vettel (vijfde) waren ook sneller dan Verstappen.